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Губерниев — о словах Дзюбы про детский футбол: «Здорово, что он заострил на этом внимание»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Артема Дзюбы про детский футбол в России.

«Когда Артем закончит спортивную карьеру, всячески желаю ему не останавливаться. Быть политиком от футбола, он талантливый парень. Однако это касается не только футбола, а нашего спорта в целом. Очень часто бывает так, что человек выигрывает по юниорам, а потом ничего не может сделать.

Был на Кубке Анны Богалий зимой и увидел такую картину: тренер настраивает десятилетнюю девочку так, будто она на финале Олимпиады. Но это же дети, есть такие, которым нужно совсем по-другому выстраивать процесс. Это наша палочная система еще с советских времен. Вопрос надо решать комплексно. Поддержка специалистов, образование тренеров, их зарплата. Им платят такие деньги, что не каждый, мягко говоря, идет туда работать. Очень здорово, что Дзюба заострил на этом внимание. Я искренне желаю ему удачи», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Дзюба заявил, что в российском футболе нужно многое поменять. По мнению нападающего, чтобы уровень вырос, нужно не отпускать молодых игроков из академий и отменить игру на результат до 15-16 лет.

(Давид Петросян)

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Артем Дзюба
РПЛ
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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