Семак подвел итоги товарищеского матча с «Химнасией»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеской игры с аргентинской «Химнасией» (1:1) в летней Winline Суперсерии.
«Были и хорошие моменты, и потери, брак, которые приводили к остроте у наших ворот. Пропустили гол: думаю, достаточно несобранно и плохо сыграли в обороне в этом моменте. В целом старались играть активно, агрессивно, так же, как и соперник. Думаю, у нас моментов было побольше, нужно было забивать. Но в целом достаточно интенсивная игра, много борьбы было — то, что нужно для таких матчей», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Зенит»
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