Источник: «Аль-Ахли» готов предложить «Зениту» 45 миллионов евро за Луиса Энрике

«Аль-Ахли» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Луису Энрике, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, клуб из Саудовской Аравии готов предложить сине-бело-голубым 45 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле лично заинтересован в 25-летнем бразильце.

Ранее сообщалось, что «Наполи» сделал запрос о трансфере Луиса Энрике.

Вингер присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2028 года.