«Зенит» сыграл вничью с «Химнасией» в товарищеском матче
«Зенит» сыграл вничью с аргентинской «Химнасией» в матче летней Winline Суперсерии — 1:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
На 20-й минуте Александр Соболев вывел питерцев вперед. На 39-й минуте Агустин Аузменди сравнял счет.
Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 8 июля против «Нефтчи» из Узбекистана.
По итогам сезона-2025/26 сине-бело-голубые стали чемпионами России, на 2 балла опередив занявший второе место «Краснодар».
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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