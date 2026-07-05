«Зенит» сыграл вничью с «Химнасией» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с аргентинской «Химнасией» в матче летней Winline Суперсерии — 1:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На 20-й минуте Александр Соболев вывел питерцев вперед. На 39-й минуте Агустин Аузменди сравнял счет.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 8 июля против «Нефтчи» из Узбекистана.

По итогам сезона-2025/26 сине-бело-голубые стали чемпионами России, на 2 балла опередив занявший второе место «Краснодар».