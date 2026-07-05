Дзюба — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «За такие деньги я бы его туда на руках отнес»

Нападающий Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

«Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте «Динамо». Просто вопрос в том, что нападающего «Зенит» уже купил. Куда?» — сказал Дзюба «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» откажет «Зениту» в случае предложения по форварду в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.