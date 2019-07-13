Нападающий "Автомобилиста" пожелал удачи "Уралу" в новом сезоне РПЛ

Официальный Twitter "Урала" опубликовал видео в своем аккаунте. Спортсмены Екатеринбурга поддержали "шмелей" в новом сезоне РПЛ.

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев от лица всей команды пожелал "Уралу" удачно выступить в чемпионате России. Свои пожелания также выразила доигровщица "Уралочки" Валерия Сафонова.

В субботу, 13 июля, "Урал" сыграет с "Уфой" в первом туре РПЛ сезона-2019/20.

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