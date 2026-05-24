Дзюба попрощался с «Акроном»: «Спасибо за все. Идем дальше»

Нападающий Артем Дзюба поблагодарил «Акрон», с которым завершил сотрудничество.

В субботу, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинской команды, за которую играл с 2024 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026-го.

«Акрон», спасибо за все. Идем дальше», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.

Также форвард опубликовал видео с нарезкой своих голов за тольяттинцев.

24 мая Дзюба сообщил, что продолжит карьеру и будет выступать в России.

Предыдущими командами нападающего также были «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза становился чемпионом России.

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