Дзюба заявил, что плохо отнесся к отставке Тедеева из «Акрона»

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба в комментарии для «СЭ» рассказал, как воспринял отставку Заура Тедеева с поста главного тренера команды.

Тольяттинский клуб объявил об увольнении 45-летнего специалиста 17 мая после матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:4).

«К отставке Тедеева отнесся плохо», — сказал Дзюба «СЭ».

Тедеев возглавлял «Акрон» с декабря 2023 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ по итогам сезона Первой лиги-2023/24.

В чемпионате России-2025/26 «Акрон» с 27 очками занял 13-е место и попал в переходные матчи. В стыках тольяттинцы обыграли волгоградский «Ротор» (2-1 по сумме двух встреч) и сохранили прописку в РПЛ. После ответного матча с «Ротором» Дзюба объявил об уходе из команды.

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