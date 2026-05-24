Аршавин не считает, что Дзюба усилил бы «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что победа «Спартака» в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» не вернет московской команде звание топ-клуба.

— Усилил бы Дзюба «Спартак»?

— Думаю, что уже нет.

— Если «Спартак» выиграет, можно ли сказать, он снова топ-клуб?

— Конечно, нет. Почти в пятилетку укладываются, выигрывают что-то.

— Что должен выиграть «Спартак», чтобы вы сказали, что это снова топ-клуб?

— Должны выигрывать каждый год.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России в воскресенье, 24 мая. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

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