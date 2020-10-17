«Нам будет легче заманивать игроков из больших клубов». Газизов оценил подписание «Спартаком» Мозеса
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ прокомментировал аренду полузащитника Виктора Мозеса.
— Был уверен, что мы возьмем Мозеса, — заявил Газизов. — Да, были какие-то определенные срывы, но работа шла. Нужен был игрок определенного уровня, он пришел. Надеюсь, что сейчас ребята из больших клубов будут смотреть на наш состав, видеть там Мозеса и понимать, что они его лично знают. Значит, нам будет легче.
— Заманивать игроков из больших клубов?
— Да. (Севастиан Терлецкий)
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