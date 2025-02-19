Тикнизян о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»: «Без «Зенита» было бы скучно»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» поделился мнением о ставшей популярной на российских стадионах кричалке «Зенит» — позор российского футбола», за скандирование которой болельщиками КДК РФС регулярно наказывает клубы премьер-лиги.

— Да ну, перестаньте. Это чушь какая-то. Без «Зенита» было бы скучно, — сказал Тикнизян.

Первыми кричалку начали скандировать болельщики воронежского «Факела» в конце сезона-2023/24. Позже ее подхватили болельщики «Спартака», ЦСКА и других российских клубов. КДК РФС еще в мае 2024 года счел подобное скандирование оскорбительным, начав регулярно выписывать клубам штрафы. В сезоне-2024/25 на аренах КХЛ болельщики скандируют кричалку «СКА — позор российского хоккея».