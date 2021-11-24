«Нахожусь в легком шоке». Бывший тренер «Тамбова» о задержании экс спортивного директора клуба Худякова

Бывший главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на новость о задержании экс спортивного директора тамбовчан Павла Худякова.

«Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в легком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом... Не могу сказать: верю или нет. С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Все было нормально, ничего не предвещало беды», — цитирует «Чемпионат» Первушина.

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали Худякова. Сообщается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы за хищения госсредств, поступавших в «Тамбов», в особо крупном размере.