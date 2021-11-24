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«Нахожусь в легком шоке». Бывший тренер «Тамбова» о задержании экс спортивного директора клуба Худякова

Бывший тренер «Тамбова» Первушин отреагировал на задержание экс спортивного директора клуба Худякова
14:35
Сергей Первушин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Первушин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на новость о задержании экс спортивного директора тамбовчан Павла Худякова.

«Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в легком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом... Не могу сказать: верю или нет. С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Все было нормально, ничего не предвещало беды», — цитирует «Чемпионат» Первушина.

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали Худякова. Сообщается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы за хищения госсредств, поступавших в «Тамбов», в особо крупном размере.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4523105-nahozhus-v-lyogkom-shoke-pervushin-o-zaderzhanii-eks-sportdirektora-tambova-hudyakova.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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