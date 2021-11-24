Гисдоль о тактике на матч с «Лацио»: «Мы не можем играть с открытым забралом, иначе нас просто убьют»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о планах команды на матч Лиги Европы с «Лацио».

«Очень важно, чтобы мы сконцентрировались на своей игре. Завтра нам нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом против «Лацио». Иначе нас просто убьют. Нам нужен баланс между защитой и нападением. Как только у нас появятся моменты для атаки — ими нужно будет пользоваться и бежать. Но забывать об обороне нельзя.



В «Лацио» я вижу хорошую и сплоченную команду. Вся команда очень качественная, и мне не хотелось бы выделять какого-то одного игрока. Надеюсь, что наши задумки и наработки будут реализованы на поле. И это принесёт свои плоды», — сказал Гисдоль на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится завтра, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).