Нагорных рассказал о бюджете «Локомотива» в 2023 году: «Понимаем, что у экономики не самые простые времена»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос корреспондента «СЭ», будет ли увеличен бюджет клуба на следующий сезон.

«Нет, мы работаем в тех условиях, которые есть. Понимаем, что у экономики не самые простые времена. Бюджет был принят в январе. В «Локомотиве» используется финансовый год. Вопросы планирования и отчетности синхронизированы с корпоративными правилами РЖД. С одной стороны, может, это и сложнее. С другой, мы точно живем в одной парадигме с компанией РЖД», — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.