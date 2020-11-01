«Надеюсь, эта победа послужит толчком вперед». Мостовой — об игре с «Химками»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0).
— Непростой матч получился, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба. — Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед — в следующем матче нужно побеждать.
— «Химки» — одна из ваших бывших команд. Испытали особенные эмоции?
— Любой забитый мяч — это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в «Химках» немало лет.
— В чем была трудность этого матча и почему «Зенит» не так часто переходил на чужую половину поля?
— Не знаю. Может быть, повлияло поле — достаточно тяжелое. Но главную задачу выполнили — забили мяч, затем второй и спокойно довели встречу до победы. Это самое важное.
— Два удара в створ и оба стали голами — приятная статистика?
— С одной стороны — да, с другой, конечно, не очень много было ударов. Но еще раз повторюсь, что самое главное — победа, остальное уходит на второй план.
— Состав получился несколько экспериментальным, восемь россиян в старте. Трудно было нащупать связи и сочетания или быстро сориентировались на поле?
— Все нормально, играем друг с другом не первый год. Все знают, кому и как действовать, с недопониманием проблем не испытали.
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