Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0).

— Непростой матч получился, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба. — Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед — в следующем матче нужно побеждать.

— «Химки» — одна из ваших бывших команд. Испытали особенные эмоции?

— Любой забитый мяч — это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в «Химках» немало лет.

— В чем была трудность этого матча и почему «Зенит» не так часто переходил на чужую половину поля?

— Не знаю. Может быть, повлияло поле — достаточно тяжелое. Но главную задачу выполнили — забили мяч, затем второй и спокойно довели встречу до победы. Это самое важное.

— Два удара в створ и оба стали голами — приятная статистика?

— С одной стороны — да, с другой, конечно, не очень много было ударов. Но еще раз повторюсь, что самое главное — победа, остальное уходит на второй план.

— Состав получился несколько экспериментальным, восемь россиян в старте. Трудно было нащупать связи и сочетания или быстро сориентировались на поле?

— Все нормально, играем друг с другом не первый год. Все знают, кому и как действовать, с недопониманием проблем не испытали.