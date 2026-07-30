Парада сравнил стадионы «Реала» и «Спартака»

Защитник «Спартака» Виктор Парада в разговоре с «СЭ» сравнил атмосферу на футболе в России и Испании.

«Сантьяго Бернабеу», конечно, побольше. Плюс стадион на матче против «Родины» был неполный, поэтому не могу сравнить, где лучше. Надеюсь, в одном из следующих матчей увижу здесь полный стадион и тогда смогу ответить», — сказал Парада «СЭ».

Парада перешел в «Спартак» из «Алавеса» 14 июля. 24-летний испанец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2030 года.