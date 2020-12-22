На стадионе «Фишт» в Сочи установили уникальную «футбольную» елку

На стадион «Фишт», где проводит домашние матчи футбольный клуб «Сочи», подготовили специальную акцию к Новому году. В центре футбольного поля установили необычную елку. Ее украсили 258 футбольными мячами разных моделей, сообщает пресс-служба клуба.

Новогодняя елка на стадионе «Фишт». Фото Пресс-служба ФК «Сочи».

Конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сами работники стадиона: праздничный атрибут состоит из металлического каркаса, искусственного газона, сетки от ворот и футбольных мячей. В течение января «елка Фишта» будет радовать посетителей экскурсий по стадиону.