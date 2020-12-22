На стадионе «Фишт» в Сочи установили уникальную «футбольную» елку
На стадион «Фишт», где проводит домашние матчи футбольный клуб «Сочи», подготовили специальную акцию к Новому году. В центре футбольного поля установили необычную елку. Ее украсили 258 футбольными мячами разных моделей, сообщает пресс-служба клуба.
Новогодняя елка на стадионе «Фишт». Фото Пресс-служба ФК «Сочи».
Конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сами работники стадиона: праздничный атрибут состоит из металлического каркаса, искусственного газона, сетки от ворот и футбольных мячей. В течение января «елка Фишта» будет радовать посетителей экскурсий по стадиону.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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