17 августа, 16:02

На «РЖД Арене» прошла международная конференция тренеров

Фото ФК «Локомотив»

В пятницу, 15 августа, на «РЖД Арене» прошла международная конференция тренеров-участников команд UTLC CUP 2025.

Мероприятие было организовано Департаментом развития молодежного футбола ФК «Локомотив» и включало в себя выступления представителей почти всех участников турнира. Тренеры из России (ФК «Локомотив»), Бразилии (ФК «Флуминенсе»), Сербии (ФК «Црвена Звезда»), Турции (ФК «Гезтепе»), Белоруссии (ФК «Динамо» (Минск)) и Казахстана (ФК «Ордбасы») поделились своими взглядами на развитие молодых игроков и их переходе в профессиональный футбол, сообщает пресс-служба «Локомотива». Также спикерами выступили главный инструктор академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель и руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Мероприятия такого масштаба не только позволяют обменяться опытом в вопросах воспитания футболистов, но и налаживают международные связи, что важно для общего прогресса как команд академии «Локомотива», так и мирового футбола в целом. Спикерами выступили:

— Эдуард Садриев — главный тренер команды 2011 г.р. академии ФК «Локомотив»;
— Вукашин Милосавлевич — ассистент главного тренера академии ФК «Црвена Звезда» (Сербия);
— Багдаулет Рисбеков — главный тренер академии ФК «Ордбасы» (Казахстан);
— Андре Медейрос — координатор молодежного футбола академии ФК «Флуминенсе» (Бразилия);
— Эрдем Эриш — технический директор академии ФК «Гезтепе» (Турция).

