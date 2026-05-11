Сергеев объяснил, почему показал палец вниз во время празднования гола в ворота «Краснодара»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев объяснил свое празднование гола в матче с «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— Про твое празднование, ты показал большой палец вниз после гола.

— Мой любимый фильм «Гладиатор». Там так показывали.

— То есть ты гладиатор сегодня?

— Я — Иван Сергеев.

«Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке. «Краснодар» (63 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, «быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца.

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