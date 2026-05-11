Орлов о голе Ерохина: «Не увидел фола Нино на Дегтеве. Мужская борьба»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с победным голом полузащитника «Зенита» Александра Ерохина в матче против «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
— Семаку, конечно, не позавидуешь. Уж не знаю, может быть, и правда ему с помощниками приходится во время игр запасаться валидолом. Очередная волевая победа «Зенита». Но что поделать... На финишной прямой самое главное — результат.
Ерохина по праву называют палочкой-выручалочкой команды. Важнейший гол! Думаю, его нужно оставлять в команде на будущий сезон, и дело тут даже не тольrо в его результативных действиях. Александр создает правильную атмосферу внутри коллектива. Он оптимист. Все время улыбается на тренировках, подбадривает остальных. Трудяга, который в нужный момент приносит питерцам такую пользу!
Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил.
Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим. Андрей вышел на замену с горящими глазами, но опять же... Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался. Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли. А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку.
После финального свистка 40 тысяч зрителей аплодировали Михаилу Кержакову. Он завершает игровую карьеру.
Миша заслужил к себе такое отношение публики. Да, возможно, не снискал себе такой славы, как, например, Слава Малафеев. Но тем не менее карьера у него получилась успешной. Он и титулы брал, и выдавал сильные игры за «Зенит». Мне бы хотелось, чтобы он остался в системе клуба, работал тренером, передавал свой опыт.
В понедельник «Краснодар» проведет свой матч против «Динамо». Интереснейший чемпионат! Захватывающая концовка! Что ж, пусть победит сильнейший. Ну и, надеюсь, что судьи не испортят этот праздник футбола, — сказал Орлов «СЭ».
После 29 матчей «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка, но у «быков» есть игра в запасе.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
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2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
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|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0