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Судейство

11 мая, 10:50

Орлов о голе Ерохина: «Не увидел фола Нино на Дегтеве. Мужская борьба»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с победным голом полузащитника «Зенита» Александра Ерохина в матче против «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— Семаку, конечно, не позавидуешь. Уж не знаю, может быть, и правда ему с помощниками приходится во время игр запасаться валидолом. Очередная волевая победа «Зенита». Но что поделать... На финишной прямой самое главное — результат.

Ерохина по праву называют палочкой-выручалочкой команды. Важнейший гол! Думаю, его нужно оставлять в команде на будущий сезон, и дело тут даже не тольrо в его результативных действиях. Александр создает правильную атмосферу внутри коллектива. Он оптимист. Все время улыбается на тренировках, подбадривает остальных. Трудяга, который в нужный момент приносит питерцам такую пользу!

Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил.

Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим. Андрей вышел на замену с горящими глазами, но опять же... Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался. Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли. А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку.

После финального свистка 40 тысяч зрителей аплодировали Михаилу Кержакову. Он завершает игровую карьеру.

Миша заслужил к себе такое отношение публики. Да, возможно, не снискал себе такой славы, как, например, Слава Малафеев. Но тем не менее карьера у него получилась успешной. Он и титулы брал, и выдавал сильные игры за «Зенит». Мне бы хотелось, чтобы он остался в системе клуба, работал тренером, передавал свой опыт.

В понедельник «Краснодар» проведет свой матч против «Динамо». Интереснейший чемпионат! Захватывающая концовка! Что ж, пусть победит сильнейший. Ну и, надеюсь, что судьи не испортят этот праздник футбола, — сказал Орлов «СЭ».

После 29 матчей «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка, но у «быков» есть игра в запасе.

Мнение Геннадия Орлова о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Сочи&raquo; (2:1).«Ерохина нужно оставлять в команде. Нино не фолил на Дегтеве в моменте с голом». Орлов — о победе «Зенита»

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Александр Ерохин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Геннадий Орлов
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 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
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 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
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 Родина 4 1 1 2 7-11 4
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 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
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 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
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 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
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