Орлов о голе Ерохина: «Не увидел фола Нино на Дегтеве. Мужская борьба»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с победным голом полузащитника «Зенита» Александра Ерохина в матче против «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— Семаку, конечно, не позавидуешь. Уж не знаю, может быть, и правда ему с помощниками приходится во время игр запасаться валидолом. Очередная волевая победа «Зенита». Но что поделать... На финишной прямой самое главное — результат.

Ерохина по праву называют палочкой-выручалочкой команды. Важнейший гол! Думаю, его нужно оставлять в команде на будущий сезон, и дело тут даже не тольrо в его результативных действиях. Александр создает правильную атмосферу внутри коллектива. Он оптимист. Все время улыбается на тренировках, подбадривает остальных. Трудяга, который в нужный момент приносит питерцам такую пользу!

Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил.

Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим. Андрей вышел на замену с горящими глазами, но опять же... Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался. Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли. А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку.

После финального свистка 40 тысяч зрителей аплодировали Михаилу Кержакову. Он завершает игровую карьеру.

Миша заслужил к себе такое отношение публики. Да, возможно, не снискал себе такой славы, как, например, Слава Малафеев. Но тем не менее карьера у него получилась успешной. Он и титулы брал, и выдавал сильные игры за «Зенит». Мне бы хотелось, чтобы он остался в системе клуба, работал тренером, передавал свой опыт.

В понедельник «Краснодар» проведет свой матч против «Динамо». Интереснейший чемпионат! Захватывающая концовка! Что ж, пусть победит сильнейший. Ну и, надеюсь, что судьи не испортят этот праздник футбола, — сказал Орлов «СЭ».

После 29 матчей «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка, но у «быков» есть игра в запасе.

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