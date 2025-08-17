«Акрон» — «Оренбург»: Карасеву снова понадобилась помощь ВАР. Он ошибочно назначил пенальти

На 90+3-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург» судья Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибочно оценил эпизод в штрафной площади гостей и назначил пенальти в их ворота. Рефери решил, что Артем Касимов с фолом остановил Константина Марадишвили.

Видеоассистенты Владимир Москалев и Вера Опейкина провели проверку, определили, что это не так, и предложили арбитру посмотреть повторы на мониторе у поля.

Уже вскоре Карасев объявил: «После видеопросмотра решение изменено. Пенальти отменяется. Восьмой номер фолил против защитника, выставляя ногу в сторону защитника. Фол в другую сторону — решение в пользу защиты».

А вот на 69-й минуте судья не согласился с видеоассистентами и, несмотря на их вмешательство, воздержался от назначения 11-метрового в пользу «Акрона». «После видеопросмотра решение остается в силе — нет пенальти», — объявил Карасев.

В том моменте мяч после удара Максима Болдырева с близкого расстояния попал Даниле Хотулеву в отставленную правую руку. Рефери три минуты изучал повторы и определил, что до контакта с рукой случился контакт с ногой защитника гостей — он попытался блокировать удар. Этот фактор послужил основанием для ненаказания Хотулева.

По мнению Карасева, это случай успешной блокировки мяча ногой, когда мяч явно меняет свою траекторию в сторону руки. В таких ситуациях не следует наказывать футболиста обороняющейся команды. Такая трактовка давно используется в УЕФА и ФИФА, с этого сезона она наконец введена и в российском футболе.