Судейство

17 августа, 16:00

«Акрон» — «Оренбург»: Карасеву снова понадобилась помощь ВАР. Он ошибочно назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 90+3-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург» судья Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибочно оценил эпизод в штрафной площади гостей и назначил пенальти в их ворота. Рефери решил, что Артем Касимов с фолом остановил Константина Марадишвили.

Видеоассистенты Владимир Москалев и Вера Опейкина провели проверку, определили, что это не так, и предложили арбитру посмотреть повторы на мониторе у поля.

Уже вскоре Карасев объявил: «После видеопросмотра решение изменено. Пенальти отменяется. Восьмой номер фолил против защитника, выставляя ногу в сторону защитника. Фол в другую сторону — решение в пользу защиты».

А вот на 69-й минуте судья не согласился с видеоассистентами и, несмотря на их вмешательство, воздержался от назначения 11-метрового в пользу «Акрона». «После видеопросмотра решение остается в силе — нет пенальти», — объявил Карасев.

В том моменте мяч после удара Максима Болдырева с близкого расстояния попал Даниле Хотулеву в отставленную правую руку. Рефери три минуты изучал повторы и определил, что до контакта с рукой случился контакт с ногой защитника гостей — он попытался блокировать удар. Этот фактор послужил основанием для ненаказания Хотулева.

По мнению Карасева, это случай успешной блокировки мяча ногой, когда мяч явно меняет свою траекторию в сторону руки. В таких ситуациях не следует наказывать футболиста обороняющейся команды. Такая трактовка давно используется в УЕФА и ФИФА, с этого сезона она наконец введена и в российском футболе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
Оренбург

ФК Акрон
ФК Оренбург
Сергей Карасев (судья)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
    • Legalbet: «Спартак» может подписать защитника «Утрехта» Эль-Каруани

    На «РЖД Арене» прошла международная конференция тренеров
