На матче «Зенит» — «Урал» будет 1700 зрителей. Решается вопрос по «Динамо» и «Спартаку»
Как стало известно «СЭ», несмотря на первоначальный запрет на посещение болельщиками завтрашнего матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал», сине-бело-голубые согласовали с властями Петербурга квоту в 1700 человек. В нее войдут обладатели сезонных ВИП-абонементов разных категорий.
Вместе с тем, вопрос о количестве зрителей на встрече 6-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (8 декабря) прояснится исходя из того, как будут организованы антиковидные меры на игре с екатеринбуржцами. А возможность допуска болельщиков на встречи 18-го тура с «Динамо» (12 декабря) и 19-го тура со «Спартаком» (16 декабря) станет понятна по итогам двух предыдущих матчей. По нашим данным, клуб приложит все усилия для положительного решения. Что логично — в России практически все встречи проходили с людьми на трибунах, начиная с летней ковид-доигровки сезона-2019/20.
Матч «Зенит» — «Урал» состоится 5 декабря и начнется в 19.00 (мск).
(Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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