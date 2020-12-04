Как стало известно «СЭ», несмотря на первоначальный запрет на посещение болельщиками завтрашнего матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал», сине-бело-голубые согласовали с властями Петербурга квоту в 1700 человек. В нее войдут обладатели сезонных ВИП-абонементов разных категорий.

Вместе с тем, вопрос о количестве зрителей на встрече 6-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (8 декабря) прояснится исходя из того, как будут организованы антиковидные меры на игре с екатеринбуржцами. А возможность допуска болельщиков на встречи 18-го тура с «Динамо» (12 декабря) и 19-го тура со «Спартаком» (16 декабря) станет понятна по итогам двух предыдущих матчей. По нашим данным, клуб приложит все усилия для положительного решения. Что логично — в России практически все встречи проходили с людьми на трибунах, начиная с летней ковид-доигровки сезона-2019/20.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 5 декабря и начнется в 19.00 (мск).

(Вячеслав Короткин)