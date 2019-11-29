На матч «Зенит» — «Спартак» осталось более 4 тысяч билетов
13:10
На матч 18-го тура «Зенит» — «Спартак» остался в продаже 4241 билет, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Стоимость оставшихся в продаже билетов варьируется от 2800 до 40 200 рублей.
Игра состоится 1 декабря в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.
Друзья, на матч #ЗенитСпартак осталось чуть более 4000 билетов!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 29, 2019
Спешите приобрести: https://t.co/e6znQOCjhh pic.twitter.com/qnpMFGR8nG
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