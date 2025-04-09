На матч «Зенит» — «Краснодар» в роли ВАР назначен Иванов

По данным «СЭ», в судейскую бригаду Павла Кукуяна, которая обслужит золотой матч чемпионата России — игру 24-го тура «Зенит» — «Краснодар», в качестве видеоарбитра (ВАР) войдет Сергей Иванов, если за оставшиеся сутки до официального объявления не случится чего-то экстраординарного.

Напомним, что 43-летний Кукуян представляет Краснодарский край, а 40-летний Иванов — Ростов-на-Дону.

Они часто назначаются на игры с участием «Зенита», меняясь ролями. Например, памятный матч в мае 2023-го «Зенит» — «Спартак» (3:2) обслуживал как раз их дуэт: судья — Кукуян и ВАР — Иванов.

Или возьмем встречу «Динамо» — «Зенит» (1:0). Апрель 2024-го. Судья — Кукуян, ВАР — Иванов.

А вот игра «Зенит» — ЦСКА (0:1) — уже май 2024-го. Судья — Иванов, ВАР — Кукуян.

Или, к примеру, август прошлого года, матч «Зенит» — «Динамо» (1:0). Судья — Иванов, ВАР — Кукуян.

Напомним, что при Кукуяне «Зенит» провел в сезоне-2024/25 две игры в РПЛ: победил в Санкт-Петербурге «Факел» (3:1) и «Рубин» (4:0). «Краснодар» при нем выиграл в гостях у «Ростова» (1:0).

Игра «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.