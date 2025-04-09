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Судейство

9 апреля 2025, 17:15

На матч «Зенит» — «Краснодар» в роли ВАР назначен Иванов

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», в судейскую бригаду Павла Кукуяна, которая обслужит золотой матч чемпионата России — игру 24-го тура «Зенит» — «Краснодар», в качестве видеоарбитра (ВАР) войдет Сергей Иванов, если за оставшиеся сутки до официального объявления не случится чего-то экстраординарного.

Напомним, что 43-летний Кукуян представляет Краснодарский край, а 40-летний Иванов — Ростов-на-Дону.

Они часто назначаются на игры с участием «Зенита», меняясь ролями. Например, памятный матч в мае 2023-го «Зенит» — «Спартак» (3:2) обслуживал как раз их дуэт: судья — Кукуян и ВАР — Иванов.

Или возьмем встречу «Динамо» — «Зенит» (1:0). Апрель 2024-го. Судья — Кукуян, ВАР — Иванов.

А вот игра «Зенит» — ЦСКА (0:1) — уже май 2024-го. Судья — Иванов, ВАР — Кукуян.

Или, к примеру, август прошлого года, матч «Зенит» — «Динамо» (1:0). Судья — Иванов, ВАР — Кукуян.

Павел Кукуян.Матч «Зенит» — «Краснодар» доверят судье из Краснодарского края

Напомним, что при Кукуяне «Зенит» провел в сезоне-2024/25 две игры в РПЛ: победил в Санкт-Петербурге «Факел» (3:1) и «Рубин» (4:0). «Краснодар» при нем выиграл в гостях у «Ростова» (1:0).

Игра «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

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РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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