В «Пари НН» сообщили, что футболист Мухин получил черепно-мозговую травму

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб окажет помощь полузащитнику «Динамо-Владивосток» Антону Мухину, права на которого принадлежат нижегородскому клубу.

Ранее в среду юрист Антон Смирнов сообщил, что 19-летний футболист был избит в бане одним из руководителей клуба из Владивостока.

«Мы в курсе этого инцидента. Находимся в контакте с нашим футболистом. Наш медицинский штаб контактирует с игроком. Мы окажем необходимое содействие, в том числе в юридической плоскости. Надо разобраться в деталях произошедшего. Антон сказал, что состояние здоровья нормальное. У него черепно-мозговая травма. Ему сейчас необходим покой. Возможен ли отзыв из аренды? Технически это возможно. Но для этого надо понять обстоятельства произошедшего», — сказал Удальцов «СЭ».