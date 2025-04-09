«Баринов сам был уверен, что это нарушение». Гурцкая высказался о голе «Локомотива» в ворота «Зенита»

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказал свое мнение о спорном ключевом моменте встречи 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1). На 62-й минуте хавбек хозяев Дмитрий Баринов в подкате выбил мяч у полузащитника сине-бело-голубых Вендела, тот отлетел к Батракову, который поразил ворота. Позднее клуб из Санкт-Петербурга попросил ЭСК разобрать этот эпизод — зенитовцы считают, что Баринов в единоборстве с Венделом нарушил правила.

— Когда был матч «Локомотив» — «Краснодар», игрок «быков» сделал подкат в такой же позиции, может, чуть дальше и потом южане забили гол — для меня это чистый фол. Так же и в случае с единоборством Баринова с Венделом перед мячом Батракова во встрече железнодорожников с «Зенитом» — чистый фол со стороны Дмитрия. Футболист «Локо» бьет ногой по ноге соперника. Причем Баринов ее даже приподнимает. Да он сам был уверен, что это нарушение, — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Судейская».