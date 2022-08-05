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Колосков: «Я не вижу массового оттока легионеров РПЛ в бразильские клубы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу перехода бразильских легионеров из РПЛ в клубы из своего чемпионата.

«Я не вижу массового оттока легионеров РПЛ в бразильские клубы. Ну, уехали два-три игрока. Я бы не стал делать из этого проблему. Если уехали, значит, для этого созрели условия. А посчитайте сколько бразильцев приехало к нам.

Прекращать отношения с бразильскими клубами — не то решение. Так можно вообще дойти до полной изоляции. А так, у нас играет много хороших бразильцев», — сказал Колосков Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-05-koloskov-prekrashchat-otnosheniya-s-brazilskimi-klubami-ne-to-resheniye-tak-mozhno-voobshche-doyti-do-polnoy-izolyatsii
Вячеслав Колосков
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