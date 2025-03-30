На «Газпром Арене» открылась юбилейная площадка, посвященная столетию «Зенита»

На домашнем стадионе «Зенита» появилась юбилейная площадка, посвященная столетию клуба.

Новое пространство расположилось на втором этаже трибуны C «Газпром Арены» и будет открыто для болельщиков в дни домашних матчей в течение всего 2025 года.

Площадка представляет собой четыре просторных зала: историческую галерею с архивными материалами, фото и видео; арт-зону для мероприятий и фотосессий с участием легенд клуба; площадку для творчества, специально разработанную для проведения мастер-классов; парк аттракционов — зал с развлечениями и интерактивными играми, посвященными истории клуба, для болельщиков всех возрастов.

«Приближается столетие нашего любимого клуба, у нас большой список мероприятий, и одно из них — открытие юбилейной зоны с уникальными фотографиями из истории нашего «Зенита». Я думаю, она будет центром притяжения болельщиков, потому что прикоснуться к истории также хорошо, как прикоснуться к сегодняшнему дню. У нас великая история, в ней были и великие победы, и тяжелые времена, но всегда город любил, любит и будет любить нашу команду!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова председателя правления клуба Александра Медведева.

Торжественное открытие площадки прошло в воскресенье, 30 марта перед матчем «Зенита» с «Рубином». Специальными гостями церемонии стали легенды клубы — Анатолий Давыдов, Владислав Радимов и Константин Зырянов. Они встретились с болельщиками и приняли участие в автограф-сессии.