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На «Газпром Арене» открылась юбилейная площадка, посвященная столетию «Зенита»

На домашнем стадионе «Зенита» появилась юбилейная площадка, посвященная столетию клуба.

Новое пространство расположилось на втором этаже трибуны C «Газпром Арены» и будет открыто для болельщиков в дни домашних матчей в течение всего 2025 года.

Площадка представляет собой четыре просторных зала: историческую галерею с архивными материалами, фото и видео; арт-зону для мероприятий и фотосессий с участием легенд клуба; площадку для творчества, специально разработанную для проведения мастер-классов; парк аттракционов — зал с развлечениями и интерактивными играми, посвященными истории клуба, для болельщиков всех возрастов.

«Приближается столетие нашего любимого клуба, у нас большой список мероприятий, и одно из них — открытие юбилейной зоны с уникальными фотографиями из истории нашего «Зенита». Я думаю, она будет центром притяжения болельщиков, потому что прикоснуться к истории также хорошо, как прикоснуться к сегодняшнему дню. У нас великая история, в ней были и великие победы, и тяжелые времена, но всегда город любил, любит и будет любить нашу команду!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова председателя правления клуба Александра Медведева.

Торжественное открытие площадки прошло в воскресенье, 30 марта перед матчем «Зенита» с «Рубином». Специальными гостями церемонии стали легенды клубы — Анатолий Давыдов, Владислав Радимов и Константин Зырянов. Они встретились с болельщиками и приняли участие в автограф-сессии.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 10
Александр Соболев
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 10
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Иван Обляков

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 7
П
Педро
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Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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