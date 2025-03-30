«Зенит» — «Рубин»: петербуржцы получили право на шестую замену из-за травмы Нино

«Зенит» получил право на шестую замену из-за подозрения на сотрясение защитника Нино в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина».

На 14-й минуте бразилец был вынужденно заменен на Нурали Алипа после столкновения с капитаном «Рубина» Игорем Вуячичем. Нино получил рассечение брови, Вуячич остался на поле в специальном шлеме.

Таким образом, на 83-й минуте вместо хавбека Вилмара Барриоса на поле вышел защитник Юрий Горшков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».