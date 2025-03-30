«Зенит» — «Рубин»: Кассьерра и Мостовой забили по голу

Нападающие «Зенита» Матео Кассьерра и Андрей Мостовой увеличили преимущество своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» — 4:0.

Колумбиец отличился на 73-й минуте с углового. Мостовой на 74-й минуте пробил в ближний угол с левого фланга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».