«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Баннер фанатов
17:14
Фанаты «Зенита» на матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала» вывесили баннер «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Надпись является переиначенной строчкой из песни группы «Сплин».
Также болельщики скандируют «Мы все умрем!».
«Мы все умрем!» от фанатов «Зенита» ? pic.twitter.com/4eYcIA73hn— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2020
Вероятно, акция связана с эпидемией коронавируса, из-за которой ряд спортивных состязаний по всему миру были отменены, перенесены или прошли без зрителей. В Москве также введено ограничение на массовые мероприятия численностью более 5000 человек.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи