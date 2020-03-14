«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Баннер фанатов

Фанаты «Зенита» на матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала» вывесили баннер «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Надпись является переиначенной строчкой из песни группы «Сплин».

Также болельщики скандируют «Мы все умрем!».

Вероятно, акция связана с эпидемией коронавируса, из-за которой ряд спортивных состязаний по всему миру были отменены, перенесены или прошли без зрителей. В Москве также введено ограничение на массовые мероприятия численностью более 5000 человек.

Трансляция матча «Зенит» — «Урал»