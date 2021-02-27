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«Локомотив» — ЦСКА: бесплатная трансляция матча

17:15
«Локомотив» на своем поле примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 27 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Локо» не проигрывает армейцам уже две игры подряд. В последний раз ЦСКА побеждал летом 2010 года. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локо» занимает 8-е место.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА

Локомотив — ЦСКА

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