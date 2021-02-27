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Валерий Климов рассказал, смогут ли «Химки» побороться за еврокубки

17:05
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Тренер «Химок» Валерий Климов ответил на вопрос о том, сможет ли команда побороться за еврокубки.

— «Химки» сравнялись по очкам с «Локомотивом». Сможет ли команда побороться за еврокубки?

— Мы боремся в каждой игре. Важно было правильно отреагировать после кубкового поражения. В каждом матче мы стараемся выкладываться на максимум. Посмотрим, к чему это приведет.

В матче 20-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» победили «Уфу» (2:1).

(Владимир Пушкарев)

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