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«Мы были шокированы». Мария Погребняк — о коронавирусе у мужа

15:34
Мария и Павел Погребняки. Фото Instagram
Мария и Павел Погребняки. Фото Instagram
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Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала о том, как ее муж мог заразиться коронавирусом.

Ранее екатеринбургский клуб подтвердил заражение форварда.

— Никаких признаков не было абсолютно, — цитирует Марию Погребняк «360». — Когда сказали, что его тест на коронавирус положительный, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждем результат. Детишки температурят со вчерашнего дня.

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