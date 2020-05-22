«Мы были шокированы». Мария Погребняк — о коронавирусе у мужа
15:34
Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала о том, как ее муж мог заразиться коронавирусом.
Ранее екатеринбургский клуб подтвердил заражение форварда.
— Никаких признаков не было абсолютно, — цитирует Марию Погребняк «360». — Когда сказали, что его тест на коронавирус положительный, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждем результат. Детишки температурят со вчерашнего дня.
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