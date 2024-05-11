Кастаньо: «Краснодар» пытался сделать все, но мы не добились гола"

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы пытались сделать сегодня все, но не добились гола. У «Краснодара» осталось мало шансов на чемпионство? В любом случае, нужно бороться до конца и ждать окончания матчей «Зенита» и «Динамо», — сказал Кастаньо.

«Краснодар» (50) занимает второе место в таблице, но может опуститься на третью строчку по итогам тура, если «Динамо» (50) наберет очки в матче с «Балтикой». «Быки» не сумели одержать победу и забить в третьем матче кряду.