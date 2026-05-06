Мусаев, Семак, Карседо и Осинькин претендуют на награду лучшего тренера апреля в РПЛ

РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера апреля.

В пятерку кандидатов вошли Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Франк Артига («Рубин») и Игорь Осинькин («Сочи»).

В прошедшем месяце «Краснодар» Мусаева и «Зенит» Семака набрали по 11 очков в 5 матчах, «Спартак» Карседо — 10, а «Рубин» Артиги и «Сочи» Осинькина по 9 баллов.

Победитель определится по итогам голосования болельщиков, экспертов канала-вещателя и легенд РПЛ.

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