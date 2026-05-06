Яковлев — о бюджете «Крыльев»: «Не секрет, что у нас была задолженность перед игроками»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал о финансовом состоянии клуба.

Глава СД отметил, что главной задачей, которую сумел выполнить клуб, стало погашение долга самарцев перед «РТ-Капитал» — в феврале «Крылья» объявили, что выплатили компании около 1,1 миллиарда рублей в счет долговых обязательств.

«У нас было очень много проблем параллельных, не связанных с футболом, к сожалению. Эта история с «РТ-Капиталом» наконец-то закончилась... Но все равно небольшой кассовый разрыв мы поймали в феврале. И я думаю, что ни для кого не секрет, что у нас задолженность была перед игроками. Но мы ее быстро закрыли. Были задолженности перед налоговыми службами, тоже очень быстро закрыли. Были у нас проблемы, конечно, и с заявочной кампанией в феврале. Но, наверное, основная задача, которая у нас стояла, — это все-таки «РТ-Капитал» закрыть», — приводят «Вести» слова Яковлева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

После 28 туров «Крылья» с 29 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max