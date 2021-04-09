Мусаев рассказал, почему использовал Кайо в центре защиты

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему использовал полузащитника Фернанду Кайо в качестве центрального защитника.

«Впервые Кайо сыграл центрального защитника еще в 2019-м, когда мы сыграли товарищеский матч с «Ростовом» во время паузы на игры сборных. Это был нормальный матч. Зимой 2020-го к нам присоединился Сорокин. Мы думали, что проблема Спайича займет две недели — возможно, сказалась ошибка хирурга, делавшего ему операцию. Дальше получили травмы Мартынович и Фьолусон — остался один Сорокин. Когда Мартынович и Фьолусон еще были здоровы, Кайо был четвертым выбором в центр обороны — там играл в двусторонках», — сказал в интервью Sports.ru Мусаев.

Специалист отметил, что рассчитывал на прогресс бразильского футболиста.

«Я имел все основания рассчитывать на прогресс Кайо. Я видел его, надеялся, что в части дисциплины тоже будут улучшения. Я ставил Кайо не из-за того, что он мой любимчик, а потому что считал, что он сильнее. Если я ставил Кайо, который ошибается, значит, по моему мнению, он был сильнее того, кто оставался на скамейке. Но, возможно, я ошибался. Возможно. Но, поймите: у меня на скамейке не было Чорлуки и Ловрена», — добавил Мусаев.

Кайо перешел в «Краснодар» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 25-летний бразилец провел 28 матчей за «быков» и не отличился результативными действиями.