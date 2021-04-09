Мусаев одобрил назначение Гончаренко в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о своем преемнике, Викторе Гончаренко.

«Считаю, что это отличный выбор «Краснодара». Команды Гончаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Мне нравились взаимодействия ЦСКА в финальной трети, как остро играли вперед, находили свободные зоны. Видно, что Гончаренко очень погружен в работу, у него интересные идеи. Желаю ему удачи, буду переживать», — сказал в интервью Sports.ru Мусаев.

Специалист рассказал, с какими сложностями сталкивался в матчах против Гончаренко, когда тот работал в ЦСКА.

«Самым сложным в матчах с ЦСКА Гончаренко было противодействие их прессингу. Плюс у Гончаренко много маленьких хитростей. Когда мы видели состав ЦСКА, не всегда понимали, будут они играть в пять или четыре защитника. На разминке они могли выходить в пять — видя это, мы объясняли, как прессинговать, когда встречать. Начинается игра — оказывается, что они играют в четыре», — добавил Мусаев.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов. 3 апреля после разгрома от «Ахмата» (0:5) Мусаев отправился в отставку. Его место занял бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.