Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к критике в свой адрес со стороны других специалистов.

«Ташуев — серьезный тактик, стратег, человек с огромными знаниями, лучший результат которого — пятое место в ФНЛ. Сейчас его команда идет внизу таблицы. Может быть, вместо того чтобы каждый день призывать к отставке Мусаева, лучше заняться своей непосредственной работой?



В России достаточно тренеров с большой буквы. В любой момент мне мог набрать Гаджи Гаджиев — допустим, увидев слабую сторону у ПАОК, или мы могли обсудить планирование микроцикла. То же самое могу сказать про Бориса Игнатьева, Юрия Палыча, который публично поддержал после ухода. Настоящий тренер не занимается призывами к увольнению и оценкой работы коллег. Хотя я могу понять, когда высказывается Газзаев, который очень многое выиграл, он имеет право. Остальным лучше посмотреть в зеркало», — сказал в интервью Sports.ru Мусаев.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов. 3 апреля, после разгрома от «Ахмата» (0:5) Мусаев ушел в отставку.

После 24 туров чемпионата России-2020/21 «Краснодар» идет на 10-м месте с 34 очками.