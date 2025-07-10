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10 июля 2025, 09:30

Мусаев рассказал, изменилось ли после чемпионства представление Галицкого о том, что в футболе игра важнее результата

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, изменилось ли после чемпионства представление Сергея Галицкого о том, что в футболе игра важнее результата.

— Для Галицкого, как и для вас, после этого титула и реакции на него, когда вдруг выяснилось, что вся Россия обожает «Краснодар», процесс по-прежнему важнее результата?

— Склоняюсь к тому, что если процесс правильный и хороший и у тебя есть определенный набор футболистов, то он всегда приведет к результатам. Думаю, все это во мне из-за детско-юношеского футбола. Когда ты работаешь детским тренером, на что должен в первую очередь обращать внимание? На то, чтобы твои футболисты прогрессировали. И это происходило — Шапи, Уткин, Сафонов, Сперцян, Черников...

Уже тогда пришел к тому, что качественный процесс, красивая игра и результат могут быть в одном комплекте. Стремился к тому, чтобы дети играли через короткий и средний пас, чтобы брали игру на себя и выигрывали именно так. У нас был очень красивый футбол. Почему я стал главным тренером основы? Потому что мы играли очень красиво. Но при этом я дал еще множество футболистов с помощью этого красивого стиля.

В принципе играть без результата — это неправильно. И Сергей Николаевич — первый, кто хочет выиграть. Но мы не хотим идти к победе любой ценой, условно, выходить в пять защитников, закрыться, играть низким блоком, подкараулив ошибку соперников на стандарте, и убежать в быструю атаку. Мы хотим играть с мячом. Хотим, чтобы процесс был важен. И этот процесс, хороший и правильный, должен приводить к победе.

— В 2012 году я разговаривал с Галицким, и он сказал, что вкус к такому футболу ему привил бесковский «Спартак» с Черенковым и Гавриловым, который шел к результату именно через игру. Так что все сходится.

— Не слышал этого! Очень интересно. Мы и не отходили от нашего понимания стиля. Все краснодарские команды — разные, какая-то команда играла в более яркий футбол, какая-то обладала другими сильными качествами. Но мы никуда от этого не уходим, и, думаю, это останется всегда.

— То есть красота игры — это кит, на котором стоит «Краснодар», и именно поэтому вас позвали назад?

— С вашего разговора с Сергеем Николаевичем ничего не изменилось.

Мурад Мусаев и&nbsp;его супруга после победы &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;чемпионате России-2024/25.«Курьером можно заработать больше, чем детским тренером. Но в футболе сбываются мечты». Большое интервью Мусаева

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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