Мусаев рассказал, изменилось ли после чемпионства представление Галицкого о том, что в футболе игра важнее результата

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, изменилось ли после чемпионства представление Сергея Галицкого о том, что в футболе игра важнее результата.

— Для Галицкого, как и для вас, после этого титула и реакции на него, когда вдруг выяснилось, что вся Россия обожает «Краснодар», процесс по-прежнему важнее результата?

— Склоняюсь к тому, что если процесс правильный и хороший и у тебя есть определенный набор футболистов, то он всегда приведет к результатам. Думаю, все это во мне из-за детско-юношеского футбола. Когда ты работаешь детским тренером, на что должен в первую очередь обращать внимание? На то, чтобы твои футболисты прогрессировали. И это происходило — Шапи, Уткин, Сафонов, Сперцян, Черников...

Уже тогда пришел к тому, что качественный процесс, красивая игра и результат могут быть в одном комплекте. Стремился к тому, чтобы дети играли через короткий и средний пас, чтобы брали игру на себя и выигрывали именно так. У нас был очень красивый футбол. Почему я стал главным тренером основы? Потому что мы играли очень красиво. Но при этом я дал еще множество футболистов с помощью этого красивого стиля.

В принципе играть без результата — это неправильно. И Сергей Николаевич — первый, кто хочет выиграть. Но мы не хотим идти к победе любой ценой, условно, выходить в пять защитников, закрыться, играть низким блоком, подкараулив ошибку соперников на стандарте, и убежать в быструю атаку. Мы хотим играть с мячом. Хотим, чтобы процесс был важен. И этот процесс, хороший и правильный, должен приводить к победе.

— В 2012 году я разговаривал с Галицким, и он сказал, что вкус к такому футболу ему привил бесковский «Спартак» с Черенковым и Гавриловым, который шел к результату именно через игру. Так что все сходится.

— Не слышал этого! Очень интересно. Мы и не отходили от нашего понимания стиля. Все краснодарские команды — разные, какая-то команда играла в более яркий футбол, какая-то обладала другими сильными качествами. Но мы никуда от этого не уходим, и, думаю, это останется всегда.

— То есть красота игры — это кит, на котором стоит «Краснодар», и именно поэтому вас позвали назад?

— С вашего разговора с Сергеем Николаевичем ничего не изменилось.