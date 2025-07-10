Мусаев рассказал, изменилось ли после чемпионства представление Галицкого о том, что в футболе игра важнее результата
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, изменилось ли после чемпионства представление Сергея Галицкого о том, что в футболе игра важнее результата.
— Для Галицкого, как и для вас, после этого титула и реакции на него, когда вдруг выяснилось, что вся Россия обожает «Краснодар», процесс по-прежнему важнее результата?
— Склоняюсь к тому, что если процесс правильный и хороший и у тебя есть определенный набор футболистов, то он всегда приведет к результатам. Думаю, все это во мне из-за детско-юношеского футбола. Когда ты работаешь детским тренером, на что должен в первую очередь обращать внимание? На то, чтобы твои футболисты прогрессировали. И это происходило — Шапи, Уткин, Сафонов, Сперцян, Черников...
Уже тогда пришел к тому, что качественный процесс, красивая игра и результат могут быть в одном комплекте. Стремился к тому, чтобы дети играли через короткий и средний пас, чтобы брали игру на себя и выигрывали именно так. У нас был очень красивый футбол. Почему я стал главным тренером основы? Потому что мы играли очень красиво. Но при этом я дал еще множество футболистов с помощью этого красивого стиля.
В принципе играть без результата — это неправильно. И Сергей Николаевич — первый, кто хочет выиграть. Но мы не хотим идти к победе любой ценой, условно, выходить в пять защитников, закрыться, играть низким блоком, подкараулив ошибку соперников на стандарте, и убежать в быструю атаку. Мы хотим играть с мячом. Хотим, чтобы процесс был важен. И этот процесс, хороший и правильный, должен приводить к победе.
— В 2012 году я разговаривал с Галицким, и он сказал, что вкус к такому футболу ему привил бесковский «Спартак» с Черенковым и Гавриловым, который шел к результату именно через игру. Так что все сходится.
— Не слышал этого! Очень интересно. Мы и не отходили от нашего понимания стиля. Все краснодарские команды — разные, какая-то команда играла в более яркий футбол, какая-то обладала другими сильными качествами. Но мы никуда от этого не уходим, и, думаю, это останется всегда.
— То есть красота игры — это кит, на котором стоит «Краснодар», и именно поэтому вас позвали назад?
— С вашего разговора с Сергеем Николаевичем ничего не изменилось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0