10 июля, 09:40

Президент «Сьона» пригласил «Зенит» на ответный матч в Швейцарию

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что приглашает «Зенит» провести ответный товарищеский матч в Швейцарии.

«Мы планируем ответный матч с «Зенитом» в конце года. Мы приглашаем их приехать к нам в Швейцарию. Матч может пройти на арене «Сьона», — цитирует Константина Sport24.

9 июля «Зенит» разгромил швейцарский клуб в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии — 5:2. Победу сине-бело-голубым принесли голы Максима Глушенкова, Матео Кассьерры, Вадима Шилова, Александра Ерохина и Сергея Волкова.

Источник: Sport24
