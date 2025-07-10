«Балтика» объявила о расторжении контракта с экс-голкипером «Спартака» Свиновым

Вратарь «Балтики» Илья Свинов покинул клуб, сообщает пресс-служба калининградцев.

Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Свинов в июле 2024 года перешел в «Балтику» из «Спартака». Он провел за команду 5 матчей, пропустил 6 мячей и 1 раз отыграл на ноль. Голкипер провел вторую часть сезона-2024/25 на правах аренды в «Уфе».