«Балтика» объявила о расторжении контракта с экс-голкипером «Спартака» Свиновым
Вратарь «Балтики» Илья Свинов покинул клуб, сообщает пресс-служба калининградцев.
Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон.
Свинов в июле 2024 года перешел в «Балтику» из «Спартака». Он провел за команду 5 матчей, пропустил 6 мячей и 1 раз отыграл на ноль. Голкипер провел вторую часть сезона-2024/25 на правах аренды в «Уфе».
Источник: ФК «Балтика»
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|- : -
|9.08
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Андрей Лангович
Ростов
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Педро
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|Ж
|
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|1
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|0
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