Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «В начале сезона все нас списали, говорили, что будет ужасный сезон»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в чемпионате России-2024/25.
В субботу, 24 мая команда победила московское «Динамо» (3:0) и заняла первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, опередив ставший вторым «Зенит» на одно очко.
— Думали когда-нибудь, что журналисты будут встречать вас аплодисментами?
— Честно, не задумывался. Поздравляю всех с чемпионством! Это большой день в истории клуба, для каждого жителя нашего города. Мы вместе смогли написать эту историю. Не могу выразить все эмоции, которые есть у меня внутри. Мне нужно еще пару дней, чтобы все это понять. Это был фантастический сезон, сложнейший. Каждая победа была добыта огромными усилиями. Все работали и верили, что мы можем к этому прийти. Никто не расслаблялся. Это большой день. Мы написали историю. Всех с победой!
— Когда все праздновали и пили шампанское, вы минут 10 о чем-то говорили с президентом клуба.
— Это просто счастливый день для нас. Я думаю, он, как и я, пока не может понять, что произошло. Сегодня особенный день. Мы вместе разделили радость победы.
— «Краснодар» никого не приобрел зимой. За счет чего клуб прошел этот путь таким составом?
— Я еще сказал бы о том, что аэропорт закрыт, все чуть-чуть об этом забывают, но это очень сложно. Нужно каждый раз ездить за два дня до игры и потом еще на день оставаться, то есть, нас дома нет 4 дня. Едешь в автобусе, 3 часа летишь еще. Вы правы, у нас была маленькая обойма, но мы выиграли благодаря вере, работе и дисциплине. Верили с первого дня, что можем. Каждый коллектив проверяется в трудные минуты, и мы выстояли в такое время. Летом мы проиграли в матче за Суперкубок, не успели сделать трансферы. После этого было 3 ничьи в начале чемпионата и все нас списали, сказав, что будет ужасный сезон. Но мы верили в себя, и так одна, вторая, третья волевая победа. Набрали уверенность, хорошо поработали зимой и сегодня мы чемпионы.
«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории. До него «Зенит» выигрывал РПЛ в шести сезонах подряд.
(Мария Захарян)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5