Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «В начале сезона все нас списали, говорили, что будет ужасный сезон»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в чемпионате России-2024/25.

В субботу, 24 мая команда победила московское «Динамо» (3:0) и заняла первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, опередив ставший вторым «Зенит» на одно очко.

— Думали когда-нибудь, что журналисты будут встречать вас аплодисментами?

— Честно, не задумывался. Поздравляю всех с чемпионством! Это большой день в истории клуба, для каждого жителя нашего города. Мы вместе смогли написать эту историю. Не могу выразить все эмоции, которые есть у меня внутри. Мне нужно еще пару дней, чтобы все это понять. Это был фантастический сезон, сложнейший. Каждая победа была добыта огромными усилиями. Все работали и верили, что мы можем к этому прийти. Никто не расслаблялся. Это большой день. Мы написали историю. Всех с победой!

— Когда все праздновали и пили шампанское, вы минут 10 о чем-то говорили с президентом клуба.

— Это просто счастливый день для нас. Я думаю, он, как и я, пока не может понять, что произошло. Сегодня особенный день. Мы вместе разделили радость победы.

— «Краснодар» никого не приобрел зимой. За счет чего клуб прошел этот путь таким составом?

— Я еще сказал бы о том, что аэропорт закрыт, все чуть-чуть об этом забывают, но это очень сложно. Нужно каждый раз ездить за два дня до игры и потом еще на день оставаться, то есть, нас дома нет 4 дня. Едешь в автобусе, 3 часа летишь еще. Вы правы, у нас была маленькая обойма, но мы выиграли благодаря вере, работе и дисциплине. Верили с первого дня, что можем. Каждый коллектив проверяется в трудные минуты, и мы выстояли в такое время. Летом мы проиграли в матче за Суперкубок, не успели сделать трансферы. После этого было 3 ничьи в начале чемпионата и все нас списали, сказав, что будет ужасный сезон. Но мы верили в себя, и так одна, вторая, третья волевая победа. Набрали уверенность, хорошо поработали зимой и сегодня мы чемпионы.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории. До него «Зенит» выигрывал РПЛ в шести сезонах подряд.

(Мария Захарян)