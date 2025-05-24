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24 мая 2025, 20:26

Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «В начале сезона все нас списали, говорили, что будет ужасный сезон»

Мурад Мусаев празднует победу «Краснодара» в чемпионате России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в чемпионате России-2024/25.

В субботу, 24 мая команда победила московское «Динамо» (3:0) и заняла первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, опередив ставший вторым «Зенит» на одно очко.

— Думали когда-нибудь, что журналисты будут встречать вас аплодисментами?

— Честно, не задумывался. Поздравляю всех с чемпионством! Это большой день в истории клуба, для каждого жителя нашего города. Мы вместе смогли написать эту историю. Не могу выразить все эмоции, которые есть у меня внутри. Мне нужно еще пару дней, чтобы все это понять. Это был фантастический сезон, сложнейший. Каждая победа была добыта огромными усилиями. Все работали и верили, что мы можем к этому прийти. Никто не расслаблялся. Это большой день. Мы написали историю. Всех с победой!

— Когда все праздновали и пили шампанское, вы минут 10 о чем-то говорили с президентом клуба.

— Это просто счастливый день для нас. Я думаю, он, как и я, пока не может понять, что произошло. Сегодня особенный день. Мы вместе разделили радость победы.

— «Краснодар» никого не приобрел зимой. За счет чего клуб прошел этот путь таким составом?

— Я еще сказал бы о том, что аэропорт закрыт, все чуть-чуть об этом забывают, но это очень сложно. Нужно каждый раз ездить за два дня до игры и потом еще на день оставаться, то есть, нас дома нет 4 дня. Едешь в автобусе, 3 часа летишь еще. Вы правы, у нас была маленькая обойма, но мы выиграли благодаря вере, работе и дисциплине. Верили с первого дня, что можем. Каждый коллектив проверяется в трудные минуты, и мы выстояли в такое время. Летом мы проиграли в матче за Суперкубок, не успели сделать трансферы. После этого было 3 ничьи в начале чемпионата и все нас списали, сказав, что будет ужасный сезон. Но мы верили в себя, и так одна, вторая, третья волевая победа. Набрали уверенность, хорошо поработали зимой и сегодня мы чемпионы.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории. До него «Зенит» выигрывал РПЛ в шести сезонах подряд.

(Мария Захарян)

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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

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Силва Лима Исмаэл
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