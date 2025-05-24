Хабиб Нурмагомедов поздравил «Краснодар» с чемпионством в РПЛ

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России.

«Краснодар», мои поздравления, историческая победа», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Отдельно Нурмагомедов отметил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. «Еще больше рад за этого человека», — подписал боец фото с главой клуба.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, отстал от команды Мурада Мусаева на одно очко.