В «Пари НН» оценили идею введения налога на легионеров в российском футболе: «Нужно понять, где найти компромисс»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил идею министра спорта РФ Михаила Дегтярева о возможном введении налога на легионеров в российском футболе.

«Надо обсудить. Необходимо понять, где можно найти компромисс в этой истории. Надо понять, кому платит клуб, сколько, сразу или потом. Этот вопрос надо рассматривать, тема непростая. Оплата детского спорта? Мы за то, чтобы дети развивались в спорте», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил ввести стопроцентный налог на легионеров — в случае покупки иностранного футболиста клубы должны будут внести сумму, равную трансферу, в фонд развития детей в российском футболе.