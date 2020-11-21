Мусаев — о матче с «Тамбовом»: «Было определенное волнение, но мы не сделали много ошибок»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).
— Всегда первые игры после паузы сборных получается скомканными, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — Многие лечились и только пару дней назад вернулись в общую группу. Игра была не целостная. Но мы владели преимуществом. Важно было второй мяч забить, чтобы соперник раскрывался. Они сильно не рисковали.
Было определенное волнение, но мы не сделали много ошибок. Конечно, нельзя так удалятся и оставлять команду в меньшинстве. Главное, что набрали три очка — это было главной целью.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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