Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).

— Всегда первые игры после паузы сборных получается скомканными, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — Многие лечились и только пару дней назад вернулись в общую группу. Игра была не целостная. Но мы владели преимуществом. Важно было второй мяч забить, чтобы соперник раскрывался. Они сильно не рисковали.

Было определенное волнение, но мы не сделали много ошибок. Конечно, нельзя так удалятся и оставлять команду в меньшинстве. Главное, что набрали три очка — это было главной целью.