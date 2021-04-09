Мусаев раскрыл детали разговора с Галицким перед увольнением из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как проходил его разговор с владельцем клуба, Сергеем Галицким после разгрома от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«После матча Сергей Николаевич (Галицкий — прим. «СЭ») зашел в тренерскую, он был абсолютно спокоен. Я сказал, что пришло время мне уходить, команде нужны изменения, новые эмоции.Галицкий позвал меня в ложу, где были другие руководители «Краснодара». Там он сказал, что неправильно принимать всю ответственность на себя, потому что клуб отвечает за комплектование состава, футболисты тоже в ответе за происходящее, а я должен работать дальше. Я ответил, что с тем эмоциональным состоянием, которое сейчас есть у «Краснодара», будет очень трудно что-то исправить», — сказал Мусаев в интервью Sports.ru.

Специалист объяснил, почему принял решение уйти из клуба и отметил, что разговор с Галицким об отставке прошел корректно.

«Краснодар» не имеет права проигрывать 1:6 и 0:5 — после такого должен приходить другой человек. Я был поражен этим разговором, потому что он был максимально корректным. Меня поблагодарили за работу, предложили остаться в клубе — если я хоть завтра захочу, мы можем рассмотреть несколько должностей. Это очередное доказательство, насколько Галицкий может быть спокойным даже в самые стрессовые моменты", — добавил Мусаев.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.

После 24 туров чемпионата России-2020/21 «Краснодар» идет на 10-м месте с 34 очками.