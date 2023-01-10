Мусаев: «Краснодар» — это часть меня. Остались только теплые воспоминания»

Бывший главный тренер «Краснодара», ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах» Мурад Мусаев признался, что на данный момент не скучает по российскому футболу.

— Не скучаете по российскому футболу?

— Нет, сейчас у меня все мысли о том, чтобы сделать свою работу хорошо. Чтобы наша команда попала в еврокубки. Многое удалось изменить, сделать шаг вперед. Важно все это стабилизировать. Работы много, нет времени скучать.

— Часто вспоминаете о работе в «Краснодаре»?

— О «Краснодаре» я помню всегда. Я проработал в клубе больше 10 лет, начиная с академии. «Краснодар» — это часть меня, я слежу за клубом. Остались только теплые воспоминания.

— Поддерживаете связь с Галицким?

— Небольшой контакт поддерживаем, общаемся на праздники.

39-летний Мусаев работал в «Краснодаре» с 2018 по 2021 год. На данный момент он возглавляет «Сабах», который занимает 2-е место в азербайджанской премьер-лиге.