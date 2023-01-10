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Захарян о «Челси»: «Устал от этих разговоров»

Захарян заявил, что устал от слухов вокруг его потенциального перехода в «Челси»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал интерес «Челси».

— Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?

— Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что у сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.

— Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?

— То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет не зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает.

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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